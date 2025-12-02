До 300 тысяч гривен на автономное питание: как в Киеве получить компенсацию за генераторы
В Киеве жители многоэтажек могут получить частичное возмещение за приобретение независимых источников электроэнергии: бензиновых, дизельных и газовых генераторов, зарядных станций, инверторов, аккумуляторов и другого оборудования.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Департамента территориального контроля города Киева в Facebook.
Программа "Независимые источники питания"
Возмещение предоставляется в рамках городской программы "Независимые источники питания". Максимальная сумма компенсации зависит от высоты дома:
- до 6 этажей - до 100 тыс. грн;
- 7-16 этажей - до 200 тыс. грн;
- 17 этажей и более, а также дома с крышными или пристроенными котельными - до 300 тыс. грн.
Кто может участвовать
Программой могут воспользоваться ОСМД, ЖСК/ОК, жилые дома с обслуживающими компаниями (КВЭД 81.10), жилищные кооперативы и дома, где жители выбрали управляющего любой формы собственности.
Как получить компенсацию
Для участия в программе необходимо обратиться в районную государственную администрацию города Киева и подать соответствующие документы. Там также можно получить консультацию по процессу оформления возмещения.
Многоквартирные дома могут получить до 300 тысяч гривен компенсации (фото: Facebook / Департамент территориального контроля города Киева)
Какие документы нужны
Для получения компенсации нужно:
- заявление на частичное возмещение стоимости независимых источников электрической энергии по форме (прикрепить форму);
- заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований;
- копия протокола совладельцев многоквартирного дома о выборе управляющего дома (подается управляющим, если в доме не создано ОСМД, ЖСК, ОК);
- заверенная копия расходной накладной на приобретение независимых источников электрической энергии.
