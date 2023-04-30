Как родным оформить заработную плату пропавшего без вести военного: перечень документов

Семья пропавшего без вести военного может получать его заработную плату после подтверждения факта исчезновения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции .

"Чтобы оформить денежное обеспечение пропавшего без вести военнослужащего, родным необходимо обратиться в территориальный центр комплектования и социальную поддержку", - говорится в сообщении.

Как отмечают специалисты, бланк заявления можно получить непосредственно в военкомате или у регионального координатора Уполномоченного по пропавшим без вести.

При себе необходимо иметь:

• копии страниц паспорта всех совершеннолетних членов семьи с данными о фамилии, имени, отчестве и регистрации места жительства (пребывания);

• справку о регистрации места проживания (нахождения) членов семьи (при отсутствии такой информации в паспорте);

• копию свидетельства о браке (при наличии);

• копии свидетельств о рождении детей (при наличии);

• копии справки о присвоении индивидуального налогового номера.