Как родным оформить заработную плату пропавшего без вести военного: перечень документов
Семья пропавшего без вести военного может получать его заработную плату после подтверждения факта исчезновения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции.
"Чтобы оформить денежное обеспечение пропавшего без вести военнослужащего, родным необходимо обратиться в территориальный центр комплектования и социальную поддержку", - говорится в сообщении.
Как отмечают специалисты, бланк заявления можно получить непосредственно в военкомате или у регионального координатора Уполномоченного по пропавшим без вести.
При себе необходимо иметь:
• копии страниц паспорта всех совершеннолетних членов семьи с данными о фамилии, имени, отчестве и регистрации места жительства (пребывания);
• справку о регистрации места проживания (нахождения) членов семьи (при отсутствии такой информации в паспорте);
• копию свидетельства о браке (при наличии);
• копии свидетельств о рождении детей (при наличии);
• копии справки о присвоении индивидуального налогового номера.
Ранее в Украине разработали алгоритм действий для помощи семьям пропавших без вести, которые часто не знают, как действовать в такой ситуации.
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