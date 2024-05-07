В Украине запустили два новых сервиса для военных

В Украине запустили два новых сервиса для военнослужащих и работников органов системы Министерства внутренних дел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

В частности, МВД запустило электронный кабинет пострадавшего и контактный центр по вопросам социальной защиты.

В электронном кабинете пострадавшего военнослужащие НГУ, ГПСУ, полицейские, ГСЧСники, которые имеют статус пострадавших, а также члены их семей, смогут получить доступ к своим учетным данным и оставить запрос на медицинскую, психологическую, юридическую помощь. Для этого необходимо будет лишь зарегистрироваться в Едином окне для граждан.

В то же время начинает работу контактный центр по вопросам социальной защиты - 1536.

"Специалисты горячей линии с понедельника по субботу с 9:00 до 18:00 будут консультировать по получению психологической, медицинской и денежной помощи, начислению льгот, назначению пенсии и тому подобное", - говорится в сообщении.