RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине запустили бесплатное обучение для военных и людей с инвалидностью

Фото: бойцы ВСУ и люди с инвалидностью могут бесплатно учиться в Украине (facebook com easternforce)
Автор: Наталья Юрченко

Участники боевых действий и украинцы, получившие инвалидность из-за войны, могут бесплатно учиться в Украине. Правительство запустило экспериментальный проект.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Теперь ветераны войны и лица с инвалидностью могут получить бесплатное профессиональное обучение. Речь идет о подготовке, переподготовке или повышении квалификации в Центрах профессионально-технического образования Государственной службы занятости.

Сейчас в Украине есть 8 центров в таких областях:

  • Днепропетровской;
  • Полтавской;
  • Харьковской;
  • Одесской;
  • Львовской;
  • Ровенской;
  • Сумской;
  • Ивано-Франковский.

Обучение проводится по 95 рабочим профессиям и 365 образовательным программам повышения квалификации и длится до шести месяцев. Учиться можно на дневной или вечерней форме, а также дистанционно.

Заявку на обучение можно подать онлайн. Согласовать обучение должны не позднее пятого рабочего дня со дня подачи документов.

Участники боевых действий и сопровождающие, если обучение проходит человек с первой группой инвалидности, обеспечивают жильем и компенсируют проезд. После окончания выдается документ государственного образца.

Напомним, ранее Министерство здравоохранения объясняло, как оформить инвалидность во время войны.

Также добавим, что в Украине намерены упростить процедуру получения статуса участника боевых действий. Рада в первом чтении поддержал законопроекты, согласно которым УБД военным будут предоставляться автоматически.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины