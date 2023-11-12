В Украине запустили бесплатное обучение для военных и людей с инвалидностью

Теперь ветераны войны и лица с инвалидностью могут получить бесплатное профессиональное обучение. Речь идет о подготовке, переподготовке или повышении квалификации в Центрах профессионально-технического образования Государственной службы занятости.

Сейчас в Украине есть 8 центров в таких областях:

Днепропетровской;

Полтавской;

Харьковской;

Одесской;

Львовской;

Ровенской;

Сумской;

Ивано-Франковский.

Обучение проводится по 95 рабочим профессиям и 365 образовательным программам повышения квалификации и длится до шести месяцев. Учиться можно на дневной или вечерней форме, а также дистанционно.

Заявку на обучение можно подать онлайн. Согласовать обучение должны не позднее пятого рабочего дня со дня подачи документов.

Участники боевых действий и сопровождающие, если обучение проходит человек с первой группой инвалидности, обеспечивают жильем и компенсируют проезд. После окончания выдается документ государственного образца.

Напомним, ранее Министерство здравоохранения объясняло, как оформить инвалидность во время войны.

Также добавим, что в Украине намерены упростить процедуру получения статуса участника боевых действий. Рада в первом чтении поддержал законопроекты, согласно которым УБД военным будут предоставляться автоматически.