В Украине вводят новые правила сдачи экзамена по ПДД: что изменилось

Сервисные центры МВД ввели новые меры безопасности при сдаче экзаменов на знание правил дорожного движения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главный сервисный центр МВД.
В центрах начали устанавливать пластиковые панели перед экзаменационными мониторами. Они делают невозможным съем экрана посторонними устройствами и помогают камерам Face ID быстрее фиксировать лицо человека, который сдает экзамен. Это должно снизить риск использования микрокамер или других технических средств для получения подсказок во время тестирования.
Посетители сервисных центров отмечают, что панели не мешают сдаче экзаменов и не влияют на удобство просмотра заданий.
В сервисных центрах Винницкой области ввели еще несколько нововведений:
В МВД напомнили, что попытки мошенничества на экзаменах могут стать основанием для передачи дела в правоохранительные органы.
В ведомстве отмечают, что знание правил дорожного движения - это вопрос не только сдачи экзамена, но и безопасности на дорогах.
Получить консультацию по услугам сервисных центров можно по телефону (044) 290-19-88 или на официальных страницах в Facebook и Instagram.
Ранее РБК-Украина писало, что кандидаты в водители должны готовиться к теоретическому экзамену по ПДД по официальным материалам на сайте Главного сервисного центра МВД. Все 800 вопросов из базы там идентичны тем, что используются во время экзамена. Подготовка по этим материалам бесплатная, актуальная и повышает шансы на успешную сдачу.
Также мы писали о том, что кандидаты в водители могут самостоятельно готовиться к экзамену по ПДД без автошколы и одновременно открывать несколько категорий, например B и C. В таком случае нужно сдавать отдельно два теоретических и два практических экзамена, ведь это разные типы транспорта. Открыть обе категории можно с 18 лет. Запись на экзамены осуществляется онлайн через сайт или приложение "Е-запись".