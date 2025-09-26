В Украине вводят новые правила сдачи экзамена по ПДД: что изменилось

Что изменилось

В центрах начали устанавливать пластиковые панели перед экзаменационными мониторами. Они делают невозможным съем экрана посторонними устройствами и помогают камерам Face ID быстрее фиксировать лицо человека, который сдает экзамен. Это должно снизить риск использования микрокамер или других технических средств для получения подсказок во время тестирования.

Посетители сервисных центров отмечают, что панели не мешают сдаче экзаменов и не влияют на удобство просмотра заданий.

Дополнительные мероприятия

В сервисных центрах Винницкой области ввели еще несколько нововведений:

индивидуальные шкафчики для хранения личных вещей, в частности телефонов и наушников;

арочный металлодетектор на входе в экзаменационные классы.

В МВД напомнили, что попытки мошенничества на экзаменах могут стать основанием для передачи дела в правоохранительные органы.

Почему это важно

В ведомстве отмечают, что знание правил дорожного движения - это вопрос не только сдачи экзамена, но и безопасности на дорогах.

Получить консультацию по услугам сервисных центров можно по телефону (044) 290-19-88 или на официальных страницах в Facebook и Instagram.