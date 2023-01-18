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В Украине вводится новый инструмент поиска без вести пропавших: подробности

Фото: уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В Украине вводится новый инструмент поиска лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.

"По результатам достигнутых во время встречи в г. Анкаре с уполномоченной РФ по правам человека Татьяной Москальковой договоренностей, с позиции Офиса уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека вводится новый инструмент поиска лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что теперь граждане Украины могут обращаться к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека относительно получения или проверки необходимых данных о пропавших без вести лицах, которые могут находиться на территории РФ или на временно оккупированных территориях Украины.

"По результатам коммуникации с российской стороной Офис омбудсмана Украины будет давать ответы гражданам Украины, общественным объединениям и всем обратившимся за помощью", - добавляет Лубинец.

Гражданам объясняют, что для всестороннего и эффективного взаимодействия предлагается при подготовке обращений предоставлять развернутую информацию в отношении разыскиваемых лиц. Общественным объединениям, учреждениям и организациям, которые занимаются обозначенными вопросами, советуют предоставлять имеющиеся документы комплексно, списками разыскиваемых лиц с имеющимися и необходимыми для поиска данными.

В Офис омбудсмана Украины можно обратиться по телефону горячей линии 0800-50-17-20, 044-299-74-08 или другим способом, указанным на официальном сайте.

Напомним, что Международный Комитет Красного Креста до сих пор не получил доступ к пленникам. В этой связи планируется организация онлайн-встречи с представителями Украины, России и самой организации.

Российская сторона не согласилась предоставить Украине список детей, вывезенных из нашей страны, не желающих оставаться на территории РФ. При этом заявила о готовности передать их.

Украина рассматривает возможность предоставления Турции роли государства-покровительницы в захватнической войне России против нашей страны.

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