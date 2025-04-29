В Украине введут уголовную ответственность за депортацию детей: что известно

Авторы законопроекта отмечают, что принятие законопроекта обусловлено необходимостью обеспечения уголовно-правового преследования за незаконное перемещение, депортацию, неоправданную задержку репатриации ребенка, использование ребенка в военных целях представителем иностранного государства.

Соответствующие действия иностранных агентов предлагается определить как военные преступления.

Принятие этого законопроекта позволит предотвратить юридическую и фактическую безнаказанность за совершение указанных преступлений в отношении украинских детей, находящихся под защитой международного гуманитарного права.

Отмечается, что этот вопрос, особенно в условиях международного вооруженного конфликта с Россией, является чрезвычайно важным и требующим безотлагательного решения.

К тому же в отчете Международной независимой комиссии ООН по расследованию ситуации в Украине содержится вывод экспертов о том, что "в большинстве ситуаций перемещения детей, которые рассматривала комиссия, российские органы власти не пытались способствовать воссоединению семей. Комиссия установила, что в этих ситуациях российские власти нарушили свое обязательство согласно международному гуманитарному праву всеми возможными способами содействовать воссоединению семей, разобщенных в результате вооруженного конфликта, что может быть квалифицировано как военное преступление в виде неоправданной задержки репатриации гражданских лиц".

Широкомасштабность и систематичность приведенных неправомерных действий в отношении украинских детей свидетельствуют о значительном перечне привлеченных лиц к их совершению.

По данным платформы "Дети войны", 19 546 украинских детей были идентифицированы как депортированные или принудительно вывезенные российскими агентами.

Также, по данным Bring Kids Back UA, уже удалось вернуть 1 293 ребенка, которые были депортированы, принудительно переселены или находились на временно оккупированных территориях.