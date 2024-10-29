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В Украине ввели учет авто, которые ввозят в качестве гумпомощи военным

Иллюстративное фото: в Украине ввели учет авто, которые ввозят в качестве гумпомощи военным (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Кабинет министров решил ввести государственный учет автомобилей, которые ввозят в качестве гуманитарной помощи военным. В связи с этим будут действовать новые правила.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Алексея Гончаренко в Telegram.

В частности, решение Кабмина предусматривает:

  • подачу заявления в сервисные центры МВД вместе с актом приема-передачи авто (которое является гуманитарной помощью) декларацией о товаре, который определяется гуманитарной помощью, документами военнослужащего
  • получение временного технического талона
  • перерегистрацию таких транспортных средств в акте приема-передачи военнослужащим
  • передачу военным формированиям таких авто, которые были признаны гуманитарной помощью, после окончания военного положения.
 

Фото: сравнительная таблица к проекту постановления Кабмина (t.me/oleksiihoncharenko)

К слову, последнее время в разных регионах Украины фиксируют поджоги автомобилей военных.

В частности, по состоянию на конец октября, было известно, что в Украине с начала года зафиксировано 266 фактов поджогов автомобилей военных и волонтеров.

На этом фоне омбудсмен Дмитрий Лубинец предложил усилить ответственность за подобные преступления.

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