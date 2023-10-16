Украина продолжает работать над расширением морского коридора, - Кубраков

С момента выхода из "зернового соглашения" РФ совершила 17 массированных атак, что привело к снижению на 40% экспортного потенциала портов и продолжает создавать угрозы для судоходства в Черном море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook вице-премьер-министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова.

"Россия создает угрозы для судоходства в Черном море, но украинские военные знают, как дать ощутимый отпор кафирам. Благодаря этому мы смогли создать возможность для работы временного коридора для гражданских судов. В мире он уже получил название "украинский коридор", - заявил Кубраков.

По его словам, с момента выхода из Зерновой сделки РФ нанесла уже 17 массированных атак по портовой инфраструктуре Украины, что привело к снижению экспортного потенциала портов на 40%. В то же время движение судов по новому коридору продолжается, а власть работает над его расширением.

"На сегодня уже 21 судно воспользовалось этим коридором для экспорта, и 25 судов зашли в порты под загрузку. Мы продолжаем работать над расширением коридора, это наша ответственность за продовольственную безопасность мира", - подчеркнул министр.

Напомним, "украинский морской коридор" начал действовать благодаря действиям МИУ и морскому фронту, развернувшему украинские войска, заставив врага отступить и потерять контроль в Черном море.

В то же время для того, чтобы нарастить объем экспорта новым коридором, необходимо усилить ПВО в портах, обеспечить безопасность судов в море от мин и разработать систему страхования с привлечением международных страховых компаний.