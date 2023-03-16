В Украине предложили упростить ввоз гуманитарной помощи

Народные депутаты внесли в Верховную раду законопроект, которым предлагается упростить процедуру ввоза, учета и распределения гуманитарной помощи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пояснительную записку к документу.
Авторы законопроекта отмечают, что необходимость упрощения процедуры ввоза гуманитарной помощи возникла, поскольку соответствующее постановление Кабмина не действует на практике. Его положения не согласовываются с законом "О гуманитарной помощи", который был утвержден еще в 1999 году.
Главной целью инициативы является изменения в закон, которые будут соответствовать военному положению в Украине.
В частности, парламентарии предлагают:
Напомним, ранее Израиль анонсировал расширение гуманитарной помощи Украине.
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