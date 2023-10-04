ua en ru
Ср, 04 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Чернигове пьяная пара запускала фейерверки. Им грозит 5 лет тюрьмы

Среда 04 октября 2023 14:05
UA EN RU
В Чернигове пьяная пара запускала фейерверки. Им грозит 5 лет тюрьмы Фото: В Чернигове пьяная пара запускала фейерверки. Им грозит 5 лет тюрьмы (cn.npu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В Чернигове задержаны двое жителей города, которые запустили фейерверк в сквере на улице Ивана Мазепы. Им грозит до 5 лет тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Чернигова.

Среди задержанных:

  • 45-летний мужчина;
  • 40-летняя женщина.

После сообщения о запуске фейерверков, на место событий выехали экипаж патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Правоохранители опросили свидетелей и установили личности злоумышленников. Ими оказались жители города, которые находились на тот момент в нетрезвом состоянии.

Фото: В Чернигове пьяная пара запускала фейерверки. Им грозит 5 лет тюрьмы (cn.npu.gov.ua)

"Свои действия правонарушители объяснили тем, что праздновали день рождения женщины. С места происшествия правоохранители изъяли использованную пиротехнику", - пишет пресс-служба.

В соответствии с 1 статьей 296 Уголовного кодекса Украины, задержанным грозит до 5 лет тюрьмы.

Запуск пиротехники запрещен

Стоит напомнить о том, что в Украине, во время действия военного положения, запрещено использовать салюты, фейерверки и петарды. Все, кто не будет выполнять введенные ограничения - будут привлечены как к административной, так и к уголовной ответственности.

16 августа 2022 года Верховная Рада Украины поддержала за основу законопроекты №7438, "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота пиротехнических изделий" запрещающий продажу и использование фейерверков.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чернигов
NEWS
Жестокий бой с большими потерями у россиян. ГУР раскрыло детали высадки в Крыму
Жестокий бой с большими потерями у россиян. ГУР раскрыло детали высадки в Крыму
DAILY
Деньги в обмен на реформы? Почему Запад ставит Украине условия и как это было до Зеленского
РБК-Украинаинформационное агентство Деньги в обмен на реформы? Почему Запад ставит Украине условия и как это было до Зеленского