В Украине заработал второй подземный госпиталь, построенный "Метинвестом" Ахметова

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании.

Это уже второй стабпункт, созданный в координации с Медицинскими силами, в рамках инициативы "Стальной Фронт" Рината Ахметова.

Он еще более защищен и скрыт, а также претерпел конструкционные изменения, обусловленные опытом эксплуатации первого госпиталя. В его строительство "Метинвест" вложил 21 миллион гривен.

Новый госпиталь для спасения на передовой

Новый госпиталь построен еще ближе к линии столкновения, дополнительно укреплен и защищен: его погрузили в землю глубже, чем на 6 метров, и укрепили дополнительными слоями перекрытий.

Одновременно здесь может проходить до трех операций разной сложности. Всем необходимым медицинским оборудованием – скоростными инфузионными насосами, рентген-аппаратами, кислородными концентраторами, дефибрилляторами и т.п. – госпиталь оборудован на средства армии.

Спасение жизней бойцов обеспечивает бригада опытных медиков из травматолога, хирургов, анестезиологов, операционных медсестер и санитаров общей численностью до 20 медиков.

Модули-"крыивки"

Как рассказал операционный директор Группы "Метинвест" Александр Мироненко, по рекомендациям Медицинских сил госпиталь сконструирован по новому проекту. Благодаря экспертизе в обустройстве функциональных модульных "подземелий" удалось рационализировать пространство, не потеряв его функциональности и эффективности.

"Стабпункт уже работает и спасает жизнь украинских защитников – это самое главное", – говорит Мироненко.

Базу второй подземной больницы образует сочетание четырех модулей-"крыивок" из стали "Метинвеста": там расположены операционный и стабилизационный блоки, рабочее помещение и зона отдыха медперсонала. Общая площадь второго госпиталя составляет 350 кв. м.

Подполковник медицинской службы Роман Кузив отметил, что первый подземный госпиталь, построенный "Метинвестом", показал себя наилучшим образом: за год работы боевые медики спасли более 6 000 жизней бойцов.

"Но мы постоянно ищем универсальную модель стабпункта для имплементации в любой точке фронта на карте маршрутов медицинской эвакуации. Сейчас мы реализовали оптимальный концепт на втором подземном госпитале, который сможет принимать раненых разной степени тяжести. Это важное усиление для Медицинских сил Украины", – сказал подполковник.

Кузив выразил благодарность "Метинвесту" за системное партнерство и гибкость решений, которые компания воплощает в жизнь.

"Метинвест" профинансировал изготовление, транспортировку, монтаж, обустройство госпиталя, а также оснащение бытовой техникой и всеми необходимыми в полевых условиях системами жизнеобеспечения стабпункта: питьевой и технической водой, электричеством, вентиляцией, канализацией, источниками резервного питания, климатической техникой. Общая сумма инвестиций "Метинвеста" – более 21 млн грн.