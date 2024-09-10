В Украине заработал чат-бот по вакцинации: какую информацию можно получить
В Украине заработал чат-бот по вакцинации, в котором можно рассчитать график прививок по дате рождения. Также – узнать об инфекционных рисках и вакцинах.
Какие еще услуги можно получить через чат-бот, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на Национальный портал по иммунизации.
Какая информация доступна в сервисе
Украинцы теперь могут получить информацию о прививках и инфекциях в Телеграмм-боте по вакцинации UaVaxBot, который разработал общественный союз "Коалиция за вакцинацию" в рамках проекта USAID "Развитие устойчивой системы общественного здоровья".
В чат-боте доступна такая информация:
- риски инфекций для украинцев и защита от них;
- ответы на часто задаваемые вопросы о вакцинах и прививках;
- официальные ресурсы с информацией об инфекциях и вакцинации.
В UaVaxBot можно рассчитать график прививок по дате своего рождения. В будущем через сервис можно будет записаться на вакцинацию или связаться со своим врачом.
Воспользоваться сервисом можно, отсканировав qr-код, по поиску в телеграммах - @UaVaxBot или перейти по ссылке https://t.me/UaVaxBot.
Нужно будет предоставить сервису свой номер телефона. Необходимую информацию или ответы на вопросы можно найти в тематических разделах.
Фото: Как пользоваться чат-ботом по вакцинации (vaccine.org.ua)
Вакцинация по Национальному календарю прививок бесплатная
В Украине утвержден Национальный календарь профилактических прививок. В этом документе указан список обязательных прививок и оптимальные сроки их проведения.
В Украине Национальный календарь профилактических прививок предусматривает иммунизацию против 10 заболеваний: туберкулеза, гепатита В, кори, эпидемического паротита (свинки), краснухи, дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и хиб-инфекции.
Все вакцины, предусмотренные по Национальному календарю прививок, бесплатные. Обратиться для получения вакцины можно к семейному врачу, терапевту или педиатру.
Напомним, мы писали о вакцинации детей и взрослых по календарю прививок.
Также мы рассказывали, как узнать свой вакцинальный статус.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.