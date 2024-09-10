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В Україні запрацював чат-бот з вакцинації: яку інформацію можна отримати

Київ, Україна, Вівторок 10 вересня 2024 10:25
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В Україні запрацював чат-бот з вакцинації: яку інформацію можна отримати Фото: Вакцинація дітей (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Україні запрацював чат-бот із вакцинації, у якому можна розрахувати графік щеплень за датою народження. Також – дізнатися про інфекційні ризики та вакцини.

Які ще послуги можна буде отримати через чат-бот, РБК-Україна розповідає з посиланням на Національний портал з імунізації.

Яка інформація доступна у сервісі

Українці тепер можуть отримати інформацію про щеплення та інфекції у Телеграм-боті з вакцинації UaVaxBot, який розробила громадська спілка "Коаліція за вакцинацію" в рамках проекту USAID "Розбудова стійкої системи громадського здоров’я".

У чат-боті доступна така інформація:

  • ризики інфекцій для українців та захист від них;
  • відповіді на поширені запитання про вакцини та щеплення;
  • офіційні ресурси з інформацією про інфекції та вакцинацію.

У UaVaxBot можна розрахувати графік щеплень за датою свого народження. У майбутньому через сервіс можна буде записатися на вакцинацію або зв'язатись зі своїм лікарем.

Скористатися сервісом можна, відсканувавши qr-код, за пошуком у Телеграм - @UaVaxBot чи перейти за посиланням https://t.me/UaVaxBot.

Треба буде надати сервісу свій номер телефона. Необхідну інформацію чи відповіді на питання можна знайти у тематичних розділах.

В Україні запрацював чат-бот з вакцинації: яку інформацію можна отриматиФото: Як користуватися чат-ботом з вакцинації (vaccine.org.ua)

Вакцинація за Національним календарем щеплень безкоштовна

В Україні затверджений Національний календар профілактичних щеплень. У цьому документі вказаний перелік обов'язкових щеплень та оптимальні строки їх проведення.

В Україні Національний календар профілактичних щеплень передбачає імунізацію проти 10 захворювань: туберкульозу, гепатиту В, кору, епідемічного паротиту (свинки), краснухи, дифтерії, правця, кашлюка, поліомієліту та хіб-інфекції.

Всі вакцини, які передбачені за Національним календарем щеплень, є безкоштовними. Звернутися для отримання вакцини можна до сімейного лікаря, терапевта чи педіатра.

Нагадаємо, ми писали про вакцинацію дітей та дорослих за календарем щеплень.

Також ми розповідали, як дізнатися свій вакцинальний статус.

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