Вакцинация от столбняка и коклюша: что нельзя делать после прививки

В Украине продолжается кампания по дополнительной иммунизации против коклюша, дифтерии и столбняка для взрослых и детей. Для бесплатной вакцинации в регионы поставляется более 1,8 млн доз вакцин.

РБК-Украина рассказывает, чем опасны эти болезни и что нельзя делать после прививки.

Зачем делать прививки от кашлюка, дифтерии и столбняка

Как отмечают в Центре общественного здоровья Украины (ЦОС), коклюш, дифтерия и столбняк – это инфекционные болезни, которые при тяжелом течении могут быть смертоносными.

У больных коклюшем бывают длительные приступы кашля. Болезнь может вызвать временную остановку дыхания у младенцев.

Дифтерия поражает слизистую горла, образуя пленки, которые могут затруднять дыхание. Также – сердце, почки, нервную систему.

Столбняк – инфекция, споры которой содержатся в почве и кишечном тракте животных. Заразиться можно через рану в коже. Болезнь поражает нервную систему, приводя к сильным мышечным спазмам. Смертность может достигать 80%.

Вакцинация от этих инфекций предусмотрена Национальным календарем прививок. Детям вакцину вводят в возрасте 2, 4, 6 месяцев. В 18 месяцев производится ревакцинация. В 6 и 16 лет детей ревакцинируют против дифтерии и столбняка.

Взрослым следует вакцинироваться против дифтерии и столбняка каждые 10 лет.

Фото: Прививка детей (gettyimages.com)

Что нельзя делать после прививки и на какие симптомы обратить внимание

После прививки от коклюша, дифтерии и столбняка человек 30 минут проводит под контролем, а затем может делать привычные вещи. В частности, можно принимать ванну или душ, делать легкие упражнения.

В ЦОС рекомендуют после прививки есть здоровую пищу, пить достаточно воды, больше отдыхать.

Однако есть ряд вещей, которые нельзя делать после введения вакцины:

употреблять алкоголь не стоит, потому что это может вызвать симптомы головной боли или повышения температуры;

заниматься силовыми упражнениями, бегом – по тем же причинам. Вернуться к тренировкам можно через 48 часов после вакцинации;

сильно тереть или чесать место укола, чтобы не занести инфекции;

смазывать место укола мазями, гелями, спиртосодержащими настойками. Это может повредить кожу и увеличить риск попадания инфекции.

Также следует следить за самочувствием. Если будет легкое повышение температуры, покраснение или боль в месте укола – это нормальные реакции. Если температура держится 37,5°C более 3 дней, не исчезают боли в месте укола или возникают другие симптомы, следует обратиться к врачу.

Где получить вакцинацию

Вся вакцинация по Национальному календарю прививок – бесплатная. Чтобы вакцинироваться, взрослому или ребенку нужно обратиться к семейному врачу или в ближайшее учреждение здравоохранения. Если человек не помнит, получал ли раньше такую прививку, семейный врач составит индивидуальный график вакцинации с минимальными интервалами для обеспечения эффективного иммунитета.