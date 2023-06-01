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В Украине стало доступно приложение ChatGPT, но пока не для всех

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Украина, Четверг 01 июня 2023 22:22
В Украине стало доступно приложение ChatGPT, но пока не для всех Фото: приложение ChatGPT стало доступно в Украине (freepik)
Автор: Карина Левицкая

В Украине стало доступно приложение ChatGPT, разработанное компанией OpenAI. Однако пока им могут воспользоваться только обладатели устройств на операционной системе iOS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

Работает приложение ChatGPT, на операционной системе IOS 16.1 или более поздней. Выпустить версию для Android компания пообещала уже в ближайшее время.

Что такое ChatGPT

ChatGPT - это чат-бот с искусственным интеллектом, который был разработан лабораторией OpenAI.

С середины февраля этого года министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что после переговоров, официальных писем, звонков и встречи с представителями OpenAI - ChatGPT стал доступным для регистрации пользователям из Украины.

А уже сегодня приложение ChatGPT заработало в Украине.

Как известно, сначала доступ к приложению ChatGPT был открыт только в США, но постепенно его начали открывать и в других странах. ChatGPT может:

  • имитировать диалог,
  • отвечать на дополнительные вопросы,
  • признавать ошибки,
  • опровергать неверные предпосылки,
  • и отклонять неуместные запросы.

В компании заявляют, что приложение может синхронизировать историю на других устройствах и поддерживает голосовой ввод. Оно доступно бесплатно, но для тех, кто пользуется платной версией, доступны некоторые преимущества: эксклюзивный доступ к GPT-4, ранний доступ к новым функциям и более быстрое время отклика.

Более подробно о ChatGPT можете узнать в материале РБК-Украина.

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