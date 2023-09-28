В Украине запустили еще пять газовых скважин

"Укргаздобыча" запустила еще пять скважин с дополнительной добычей 500 тыс. кубометров газа в сутки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза".

По данным пресс-службы, четыре из пяти скважин пробурены на "старых" месторождениях возрастом 45-55 лет. Еще одна - совершенно новая. Впервые газ из нее поступил в газотранспортную систему Украины в этом месяце. Благодаря использованию новых технологий на одном из "старых" месторождений за последние два года удалось увеличить суточную добычу газа на 35%. На другом - почти на 50%.