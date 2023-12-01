В Украине заработали еще три мощные газовые скважины

"Укргаздобыча" в ноябре 2023 года ввела в эксплуатацию еще три высокодебитные скважины, которые суммарно обеспечивают более 400 тыс. куб. м газа в сутки. Две из них - новые, третья - восстановлена из ликвидационного фонда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании .

По данным пресс-службы, новая разведывательная скважина пробурена на недавно открытом месторождении. Место для бурения определили на основании проведенных ранее 3D-сейсморазведочных исследований.

Другая новая оценочно-эксплуатационная скважина пробурена на старом месторождении, которое эксплуатируют уже более 50 лет. Специалисты выполнили глубокий анализ состояния разработки, оценили остаточный потенциал газоконденсатных залежей и определили место для новой скважины. Обе скважины пробурены филиалом "Укрбургаз".

Восстановленная скважина находилась в ликвидационном фонде 35 лет. Специалисты провели работы по капитальному ремонту и реликвидации скважины, а также подготовили скважину в ГРП. Внеший подрядчик успешно выполнил двухстадийный гидроразрыв, благодаря которому удалось получить высокий дебит, сообщили в пресс-службе.

Напомним, в 2022 году в Украине было добыто 18,5 млрд кубометров газа, 4,3 млрд. из которых частными компаниями. В сутки в Украине добывают около 50 млн кубометров.

Ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов заявил, что нынешняя зима будет первой для Украины, которую пройдем благодаря газу собственной добычи без импорта.