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В Украине заработали еще три мощные газовые скважины

Украина, Пятница 01 декабря 2023 15:05
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В Украине заработали еще три мощные газовые скважины Фото: добыча газа увеличилась в Украине (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

"Укргаздобыча" в ноябре 2023 года ввела в эксплуатацию еще три высокодебитные скважины, которые суммарно обеспечивают более 400 тыс. куб. м газа в сутки. Две из них - новые, третья - восстановлена из ликвидационного фонда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

По данным пресс-службы, новая разведывательная скважина пробурена на недавно открытом месторождении. Место для бурения определили на основании проведенных ранее 3D-сейсморазведочных исследований.

Другая новая оценочно-эксплуатационная скважина пробурена на старом месторождении, которое эксплуатируют уже более 50 лет. Специалисты выполнили глубокий анализ состояния разработки, оценили остаточный потенциал газоконденсатных залежей и определили место для новой скважины. Обе скважины пробурены филиалом "Укрбургаз".

Восстановленная скважина находилась в ликвидационном фонде 35 лет. Специалисты провели работы по капитальному ремонту и реликвидации скважины, а также подготовили скважину в ГРП. Внеший подрядчик успешно выполнил двухстадийный гидроразрыв, благодаря которому удалось получить высокий дебит, сообщили в пресс-службе.

Напомним, в 2022 году в Украине было добыто 18,5 млрд кубометров газа, 4,3 млрд. из которых частными компаниями. В сутки в Украине добывают около 50 млн кубометров.

Ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов заявил, что нынешняя зима будет первой для Украины, которую пройдем благодаря газу собственной добычи без импорта.

Чернышов сообщил, что планируется "сохранить темпы 7%-го роста добычи газа" в год. "Наша цель на следующий год 14 млрд кубических метров только за счет "Нафтогаза", - сказал он, отметив важность увеличения добычи и у частных компаний.

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