"єВідновлення": украинцы подали почти полмиллиона заявок о поврежденном имуществе

Украинцы подали около 468 тысяч заявок о поврежденном имуществе с помощью сервиса "єВідновлення" в приложении "Дія".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова на брифинге.

Он отметил, что пока еще не известен объем поврежденного имущества в Украине. Однако уже запущен соответствующий сервис, где владельцы жилья могут зафиксировать повреждение имущества, загрузить фото и подать заявку через "Дію".

По его словам, жители Украины уже подали 468 тысяч заявок о регистрации поврежденного имущества. Также подано 27 тысяч заявок на восстановление такого имущества.

Министр сообщил, что в Украине запустили новый этап программы "єВідновлення". Теперь владельцы разрушенного жилья в Киевской области могут подать заявление в приложении "Дія" и получить компенсацию.

При этом украинцы могут подать заявки и без смартфонов. В этом помогает специальная комиссия, которую формирует местная община.

Федоров сообщил, что уже сформировано более 500 комиссий. Они прорабатывают около 10 тысяч заявок на компенсацию средств за разрушенное жилье.

К тому же, уже более тысячи человек получили компенсации на электронную карточку, специально созданную для проекта "єВідновлення".

Он отметил, что в настоящее время украинцы уже получили первые 114 млн и начали восстанавливать свое жилье.

Министр добавил, что проект финансирует правительство США в Украине через Агентство США по международному развитию (USAID). Это помогает сделать его прозрачным

"єВідновлення"

10 мая в Украине стартовала программа "Восстановление", в рамках которой украинцам будут выплачивать деньги за поврежденное и разрушенное жилье.

На первом этапе Кабмин будет выплачивать деньги тем гражданам, которые нуждаются в косметическом ремонте жилья. Однако правительство уже начало расширять программу.

РБК-Украина рассказывало, как подать заявку и получить выплаты за поврежденное жилье.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.