Правоохранители уже видят первые результаты новой статьи Уголовного кодекса против мошеннических колцентров - задержаний становится больше.

Об этом заявил исполняющий обязанности Генерального прокурора Украины Антон Ковальский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Facebook .

С сентября в Украине действует статья 255-4 Уголовного кодекса, которая ужесточает ответственность за организацию и работу мошеннических колцентров.

"В противодействии мошенническим колцентрам должны идти гораздо дальше, чем разоблачение отдельных офисов. К ответственности нужно привлекать тех, кто превратил телефонное мошенничество в масштабную преступную индустрию, финансирует ее, контролирует и обеспечивает прикрытие", - отметил Ковальский.

За создание такой группы или руководство ею грозит от 7 до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

За сознательное участие или содействие - от 5 до 10 лет заключения.

Также наказывают за привлечение новых людей. Если же кто-то помогал колцентрам из служебного положения, наказание может достичь 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности.

Правоохранители уже применяют новую статью на практике.

В Хмельницком разоблачили сеть подпольных колцентров в обычных квартирах - провели 18 обысков, задержали 12 человек и всем сообщили о подозрении.

В Виннице разоблачили еще один мошеннический колцентр, работавший в арендованном частном доме. В ходе обыска задокументировали незаконную работу его участников, их задержали и готовят подозрения по статье 255-4 УК Украины.

"Эффективность работы прокуроров буду оценивать не по количеству обысков, а по привлечению к ответственности организаторов, аресту активов и возмещению ущерба потерпевшим", - подчеркнул исполняющий обязанности Генпрокурора.

Ранее правоохранители провели завершающий этап международной спецоперации "Connect" вместе с коллегами из Чехии, Латвии и Литвы.

Тогда остановили работу транснациональной сети колцентров, связанной с наркокартелем "Химпром", участники которой обманывали граждан ЕС.

По этому делу фигурируют 16 подозреваемых, четверо из них - в международном розыске. Также по запросам иностранных партнеров обеспечили экстрадицию 39 человек.