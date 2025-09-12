В Украине запущена крупнейшая в Восточной Европе система накопления энергии
В Украине заработала крупнейшая в Восточной Европе система накопления энергии. Американский частный сектор и технологии помогли усилить энергосеть страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Посольства США в Украине.
В ведомстве отметили, что проект BESS (Battery Energy Storage Systems) является ярким примером того, как американский частный сектор может поддержать восстановление Украины и одновременно получить от этого пользу.
Проект привлекает передовые американские технологии в страну для усиления энергетической сети.
"Это партнерство исключает использование технологий, деталей или компонентов от тех, кто все эти годы не поддерживал Украину. Мы все знаем, что в этой войне есть множество фронтов, и один из них проходит непосредственно через электростанции, подстанции и энергетическую инфраструктуру Украины", - отметила посол США в Украине Джули Дэвис.
Она добавила, что США рассматривают восстановление Украины как возможность раскрыть рост под руководством частного сектора, через стратегические инвестиции.
По словам диломата, именно "частный капитал является двигателем инноваций, создает рабочие места и обеспечивает реальный, измеряемый результат".
"И под руководством президента Трампа мы сделали этот подход приоритетом, ведь он базируется на экономической свободе, коммерческих партнерствах и частном предпринимательстве. Партнерство ДТЭК и Fluence является примером видения президента Трампа по восстановлению Украины - под руководством украинцев и частного сектора", - отметила Дэвис.
Посол добавила, что такое партнерство - отличный пример того, как инновационные и надежные американские технологии укрепляют устойчивость Украины и готовят почву для более сильного и более безопасного будущего.
Что такое проект BESS
Проект BESS (Battery Energy Storage Systems) украинской компании ДТЭК и американской Fluence - это система промышленных аккумуляторов, которая накапливает электроэнергию и выдает ее в сеть в наиболее нужный момент.
Система работает как "электробанк" для страны: накапливает электроэнергию тогда, когда ее производится больше, чем потребляется (например, ночью или во время работы возобновляемых источников), и отдает ее в часы пикового спроса.
Это позволяет балансировать энергосистему, стабилизировать напряжение, поддерживать работу во время нагрузок и быстро восстанавливаться после аварий.
BESS является одной из крупнейших в Восточной Европе систем накопления энергии. Она помогает Украине укреплять устойчивость энергосистемы в условиях российских атак, обеспечивает надежное снабжение электроэнергии домам и бизнесу и делает энергосеть более гибкой.
Ранее в ДТЭК сообщили, что в рамках проекта, к сети подключены шесть новых объектов мощностью от 20 до 50 МВт в Киевской и Днепропетровской областях.
Система сможет хранить 400 МВт-ч электроэнергии, что позволит обеспечить электроэнергией 600 тысяч украинских домов в течение двух часов.