В Украине запущена крупнейшая в Восточной Европе система накопления энергии

В Украине заработала крупнейшая в Восточной Европе система накопления энергии. Американский частный сектор и технологии помогли усилить энергосеть страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Посольства США в Украине.

В ведомстве отметили, что проект BESS (Battery Energy Storage Systems) является ярким примером того, как американский частный сектор может поддержать восстановление Украины и одновременно получить от этого пользу.

Проект привлекает передовые американские технологии в страну для усиления энергетической сети.

"Это партнерство исключает использование технологий, деталей или компонентов от тех, кто все эти годы не поддерживал Украину. Мы все знаем, что в этой войне есть множество фронтов, и один из них проходит непосредственно через электростанции, подстанции и энергетическую инфраструктуру Украины", - отметила посол США в Украине Джули Дэвис.

Она добавила, что США рассматривают восстановление Украины как возможность раскрыть рост под руководством частного сектора, через стратегические инвестиции.

По словам диломата, именно "частный капитал является двигателем инноваций, создает рабочие места и обеспечивает реальный, измеряемый результат".

"И под руководством президента Трампа мы сделали этот подход приоритетом, ведь он базируется на экономической свободе, коммерческих партнерствах и частном предпринимательстве. Партнерство ДТЭК и Fluence является примером видения президента Трампа по восстановлению Украины - под руководством украинцев и частного сектора", - отметила Дэвис.

Посол добавила, что такое партнерство - отличный пример того, как инновационные и надежные американские технологии укрепляют устойчивость Украины и готовят почву для более сильного и более безопасного будущего.