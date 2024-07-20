В Украине заработала горячая линия по энергетике: что известно

В Украине с 20 июля начала работать правительственная "горячая линия" под названием "СТРУМ", которая предоставляет консультации по энергетическим вопросам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства энергетики.
Обратиться могут как граждане, так и бизнес. В частности, позвонив по номеру 15-49 можно узнать, как усилить энергонезависимость своего дома или предприятия, получить информацию о государственных финансовых программах поддержки для установления дополнительных мощностей генерации электроэнергии и другие текущие вопросы ситуации в энергетике. Консультации можно получить бесплатно и круглосуточно.
"Целью внедрения правительственной телефонной линии "СТРУМ" является обеспечение украинцев необходимой и доступной информацией о возможности подключения альтернативных источников энергии, получения государственной финансовой поддержки, детальных консультаций и решения проблемных вопросов по установке и подключению оборудования", - заявил Министр энергетики Герман Галущенко.
Он отметил, что в нынешних условиях, когда Россия системно разрушает нашу энергетику и пытается погрузить украинцев во тьму и холод, самым быстрым решением проблемы является развитие распределенной генерации. Ее внедрение позволит обеспечить локальные потребности в генерации и в целом энергетическую безопасность Украины.
Галущенко добавил, что в настоящее время правительство приняло ряд важных решений и финансовых программ для стимулирования развития распределенной генерации.
Напомним, что в ночь на 20 июля российские дроны атаковали оператора системы передачи электроэнергии в Полтавской, Сумской и Черниговской областях. В результате атаки обесточивались потребители в Полтавской и Черниговской областях.
Ранее РБК-Украина сообщало, что в Украине есть сетевые ограничения из-за постоянных атак РФ на подстанции. Именно из-за таких ограничений в определенном регионе нельзя передать всю имеющуюся генерацию. Однако, по словам Германа Галущенко, уже в ближайшее время ситуация в энергосистеме значительно улучшится.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.