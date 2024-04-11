В Украине заложили евроколею из ЕС в Ужгород. На очереди еще два города

"Сегодня в Закарпатье начинаем проект строительства европейской колеи Чоп-Ужгород. Это позволит запустить прямое железнодорожное сообщение между Ужгородом и Веной, Братиславой, Кошице, Будапештом, Прагой, Бухарестом, Дрезденом и Белградом", - сообщил Шмыгаль.

По его словам, реализация проекта создаст в Ужгороде транспортный хаб, который обеспечит удобную и быструю пересадку пассажиров между поездами широких путей и поездами стран ЕС.

Строительство этой евроколеи будет финансироваться за счет грантовых средств ЕС, полученных "Укрзализныцей" в рамках программы Connecting Europe Facility.



"В ближайшем будущем планируем за счет средств ЕС реализовать аналогичные проекты из Львова и Черновцов", - добавил премьер.