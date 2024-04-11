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В Украине заложили евроколею из ЕС в Ужгород. На очереди еще два города

Ужгород, Четверг 11 апреля 2024 19:53
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В Украине заложили евроколею из ЕС в Ужгород. На очереди еще два города Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Ужгород станет первым областным центром Украины, который будет соединен евроколеей с Европой. На очереди - Львов и Черновцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

"Сегодня в Закарпатье начинаем проект строительства европейской колеи Чоп-Ужгород. Это позволит запустить прямое железнодорожное сообщение между Ужгородом и Веной, Братиславой, Кошице, Будапештом, Прагой, Бухарестом, Дрезденом и Белградом", - сообщил Шмыгаль.

По его словам, реализация проекта создаст в Ужгороде транспортный хаб, который обеспечит удобную и быструю пересадку пассажиров между поездами широких путей и поездами стран ЕС.

Строительство этой евроколеи будет финансироваться за счет грантовых средств ЕС, полученных "Укрзализныцей" в рамках программы Connecting Europe Facility.

"В ближайшем будущем планируем за счет средств ЕС реализовать аналогичные проекты из Львова и Черновцов", - добавил премьер.

Что известно о евроколеи

Европейская, или стандартная колея - это железнодорожная колея шириной 1435 мм. Она условно считается мировым стандартом колеи на железнодорожном транспорте. Примерно 60 % всех железных дорог мира используют стандартную колею.

В Украине и других странах, где стандартом является колея шире европейской - 1520 мм, стандартную колею 1435 мм принято называть "узкой". Но на самом деле узкой она не является, так как используется для магистральных железных дорог значительной протяженности и обращения подвижного состава с габаритами, массой и скоростями, сопоставимыми с остальными ширококолейными дорогами.

В прошлом году мы сообщали, что "Укрзализныця" при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) проложит евроколею на участке от станции Мостиска, которая находится на границе с Польшей, до Львова. Соответствующий меморандум стороны подписали 24 ноября 2023 года.

Эксперт в колонке для РБК-Украина объяснил, когда в Украине появится евроколеи и почему это важно.

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