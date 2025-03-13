В Украине закончились предоставленные США ракеты ATACMS, - Associated Press

Официальный представитель США и украинский депутат из Комитета обороны страны рассказали представителям западных СМИ, что в арсенале Сил обороны Украины уже нет ракет ATACMS.

Такая информация официальными лицами Украины и Штатов была озвучена вчера, 12 марта, в разговоре с AP на условиях анонимности.

По словам американского чиновника, США в целом предоставили Украине менее 40 таких ракет.

Также представитель Штатов рассказал, что Украина исчерпала такие запасы по ATACMS еще в конце января.

"Высокопоставленные руководители обороны США, включая предыдущего главу Пентагона Ллойда Остина, четко дали понять, что будет поставлено лишь ограниченное количество ATACM и США и союзники по НАТО считают другое оружие более ценным в бою", - пишет AP.

Использование ATACMS Украина

Следует напомнить, что еще в конце прошлого года западные СМИ писали о том, что у Украины уже могут заканчиваться запасы ракет ATACMS.

Как указывалось в публикации The New York Times в конце декабря 2024-го, Украина использовала полученные от США ракеты ATACMS, в частности, для ударов по военным объектам РФ. Представители США и НАТО заявляли, что эти удары были эффективными, но также отмечали, что ВСУ могли бы использовать данные ракеты "более взвешенно" по количеству и быть более избирательной в выборе целей.

Добавим, как писало NYT в декабре, на момент снятия "табу" на удары ATACMS по территории РФ 17 ноября у Украины остались лишь "десятки ракет".

Ранее РБК-Украина писало о том, что администрация прошлого президента США Джо Байдена разрешила Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по российской территории. Между тем западные СМИ обращали внимание, что зона применения ATACMS, согласно решению Вашингтона, якобы ограничивается лишь Курской областью.

Также мы писали о том, что Украина могла впервые нанести удары американскими ракетами ATACMS по территории РФ 19 ноября, когда был поражен военный объект в районе города Карачев в Брянской области. Напомним, там был атакован 67-й арсенал Главного управления ракетно-артиллерийского (ГРАУ) Минобороны РФ.