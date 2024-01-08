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В Украине зафиксировали значительный рост потребления электроэнергии: что стало причиной

Архивное фото: В Украине зафиксировали значительный рост потребления электроэнергии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В Украине сегодня, 8 января, зафиксировали увеличение потребления электроэнергии. Это связано со значительным похолоданием во всех регионах страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

"Сегодня, 8 января, Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" фиксирует увеличение потребления электроэнергии. Уже в обеденные часы, между 13:00 и 14:00, уровень потребления электроэнергии превысил соответствующий показатель предыдущего рабочего дня - пятницы, 5 января, на 13,4%", - говорится в заявлении.

Что стало причиной этого

Причиной стало начало рабочей недели и значительное усиление похолодания во всех регионах Украины. Кроме того, в южном регионе постепенно восстанавливается энергоснабжение потребителей, которые были обесточены из-за непогоды.

Фото: Инфографика от "Укрэнерго" (facebook.com)

Такое стремительное повышение уровня потребления создает значительную дополнительную нагрузку на электростанции, которые все еще восстанавливаются после массированных ракетных атак прошлой зимой, что может привести к технологическим нарушениям.

Советы от "Укрэнерго"

Для того, чтобы помочь энергосистеме работать в сложных условиях, необходимо придерживаться простых правил рационального использования электроприборов в течение дня:

  • выключите "лишний" свет в помещениях;
  • не включайте дома сразу несколько мощных приборов (например, бойлер, стиральную машину и утюг). А на работе, в обеденный перерыв, не включайте вместе чайник и микроволновую печь;
  • выключите кондиционеры и обогреватели, если температура воздуха в помещении комфортная;
  • вытащите зарядные устройства из розеток, если они уже зарядили ваши гаджеты.

"Помните, что каждый из нас может помочь работать энергосистеме сбалансировано", - добавили в компании.

Прогноз на зиму

По обновленному прогнозу НБУ, дефицит мощностей по производству электроэнергии в Украине в конце 2023 года и начале 2024 года возможен на уровне 5%. В то же время с учетом отладки импортных поставок электроэнергии его эффект на экономическую деятельность будет незначительным.

По данным опроса социологической группы "Рейтинг", почти три четверти (74%) украинцев готовятся к возможным проблемам с энергоснабжением зимой. В то же время ожидают, что ситуация будет лучше, чем в прошлом году.

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