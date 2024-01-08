В Украине зафиксировали значительный рост потребления электроэнергии: что стало причиной

В Украине сегодня, 8 января, зафиксировали увеличение потребления электроэнергии. Это связано со значительным похолоданием во всех регионах страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".
"Сегодня, 8 января, Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" фиксирует увеличение потребления электроэнергии. Уже в обеденные часы, между 13:00 и 14:00, уровень потребления электроэнергии превысил соответствующий показатель предыдущего рабочего дня - пятницы, 5 января, на 13,4%", - говорится в заявлении.
Причиной стало начало рабочей недели и значительное усиление похолодания во всех регионах Украины. Кроме того, в южном регионе постепенно восстанавливается энергоснабжение потребителей, которые были обесточены из-за непогоды.
Фото: Инфографика от "Укрэнерго" (facebook.com)
Такое стремительное повышение уровня потребления создает значительную дополнительную нагрузку на электростанции, которые все еще восстанавливаются после массированных ракетных атак прошлой зимой, что может привести к технологическим нарушениям.
Для того, чтобы помочь энергосистеме работать в сложных условиях, необходимо придерживаться простых правил рационального использования электроприборов в течение дня:
"Помните, что каждый из нас может помочь работать энергосистеме сбалансировано", - добавили в компании.
По обновленному прогнозу НБУ, дефицит мощностей по производству электроэнергии в Украине в конце 2023 года и начале 2024 года возможен на уровне 5%. В то же время с учетом отладки импортных поставок электроэнергии его эффект на экономическую деятельность будет незначительным.
По данным опроса социологической группы "Рейтинг", почти три четверти (74%) украинцев готовятся к возможным проблемам с энергоснабжением зимой. В то же время ожидают, что ситуация будет лучше, чем в прошлом году.
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