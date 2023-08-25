В Украине зафиксировали землетрясение: где именно

Подземный толчок произошел в 22:29 в четверг, 24 августа. Эпицентр землетрясения находился на глубине 7 км. Магнитуда толчка 1,6 балла по шкале Рихтера. Он относится к неощутимым, поэтому не несет угрозы для людей.

"Интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей, сотрясения земли оказываются и регистрируются только сейсмографами", - говорится в сообщении.

Последнее землетрясение в Черновицкой области фиксировали 21 января 2023 года. Тогда магнитуда составляла 3,1 балла.

Напомним, 16 августа в Закарпатской области сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 2,2 балла. Он произошел в 23 км к востоку от Ужгорода.

Также на Закарпатье 31 июля произошло землетрясение магнитудой 2,1 балла в 6 км к западу от города Свалява.

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