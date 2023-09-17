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В Украине зафиксировали несколько случаев кори. В Минздраве объяснили, кто имеет риски заболеть

Воскресенье 17 сентября 2023 09:05
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В Украине зафиксировали несколько случаев кори. В Минздраве объяснили, кто имеет риски заболеть Фото: В Украине зафиксировали несколько случаев кори. В Минздраве объяснили, кто имеет риски заболеть (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине уже зарегистрировано несколько случаев кори, которая может привести к серьезным осложнениям. Инфекция очень заразна среди невакцинированных людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Корь может привести к серьезным осложнениям среди которых пневмония, ушная инфекция, энцефалит, в частности инвалидности или смерти.

"Инфекция является чрезвычайно заразной - из 10 невакцинированных и без иммунитета лиц, контактировавших с больным корью, 9 также заболеют. Поэтому в зоне риска все невакцинированные дети и взрослые", - добавляет Минздрав.

В частности есть группы людей, для которых корь является особенно опасной, это:

  • дети младше года, у которых корь может иметь тяжелые последствия;
  • дети с бронхиальной астмой, диабетом, муковисцидозом, онкологическими или другими хроническими заболеваниями. Также имеют более высокий риск серьезных осложнений после кори;
  • беременные, у которых болезнь может вызвать преждевременные роды или привести к рождению ребенка с критически малым весом. Ребенок может переболеть корью в утробе матери и иметь серьезные последствия - повреждение мозга;
  • невакцинированные медицинские работники.

Специфического лечения от кори нет и единственной надежной защитой является вакцинация - достаточно двух доз вакцин КПК, которые защитят также от краснухи и паротита.

"Невакцинированным взрослым нужно получить как минимум одну, оптимально - две прививки с интервалом минимум в месяц. При этом очень важно сделать это до беременности, ведь женщинам в положении вакцинация от кори противопоказана", - пишет пресс-служба.

В частности вакцина от кори, краснухи и паротита для детей до 18 лет является бесплатной.

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Министерство здравоохранения Украины
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