В Украине заблокировали YouTube-канал подсанкционного продюсера Бардаша

Кто такой Юрий Бардаш

Он родился в 1983 году в Алчевске, Луганская область. В 2000-х годах переехал в Киев, где начал карьеру танцора и хореографа. Впоследствии стал известным продюсером, работая с такими проектами, как "Quest Pistols", "Грибы", "Нервы", Wellboy, Луна.

Заявления и действия, которые привели к санкциям

После начала полномасштабного вторжения России в Украину, Юрий Бардаш выехал в Россию, где получил гражданство и активно поддерживал российскую агрессию. Он публично оправдывал войну, призывал к захвату Киева и Харькова, а также сравнивал Украину с нацистской Германией.

Эти действия и заявления стали основанием для применения санкций СНБО Украины, в частности блокировки его активов и лишения государственных наград.

В мае прошлого года СБУ сообщила Бардашу о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины.

В мае 2025 года Бардаш получил 10 лет тюрьмы за поддержку войны РФ против Украины