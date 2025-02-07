В Украине появятся новые правила для ТЦК во время мобилизации: о чем речь

Один из важных шагов, которые планируются, - создание набора правил и политик, которые будут регламентировать деятельность военнослужащих ТЦК во время мобилизационных мероприятий.

Виталий Саранцев пояснил, что разработка новых правил имеет целью улучшить взаимодействие с военнообязанными и уменьшить негативное восприятие деятельности ТЦК среди граждан.

Для этого в Сухопутных войсках уже развернули комплекс мероприятий, направленных на выявление и устранение недостатков в проведении мобилизационных мероприятий. Он отметил, что это большая работа, но главная цель - сделать процесс мобилизации быстрым, эффективным и качественным.

Он также подчеркнул, что во время проведения мобилизационных мероприятий особое внимание будет уделяться вежливости и корректности в общении с военнообязанными.

Виталий Саранцев отметил, что для того, чтобы уменьшить негативное отношение к мобилизации, важно, чтобы поведение военнослужащих ТЦК было максимально корректным, а процесс оповещения и оформления проходил без злоупотреблений и нарушений.

По его словам, необходимо избавиться от таких терминов, как "уклонисты" или "бусификация", которые искажают суть мобилизационного процесса и способствуют негативному отношению к этому важному этапу обороноспособности страны.