В Украине появился новый лагерь для военнопленных россиян: чем обеспечивают (видео)

В Украине открыли новый лагерь для российских военнопленных "Центр-5". Это стало необходимым из-за того, что количество российских военных, ежемесячно сдающихся в плен ВСУ, значительно превышает количество тех, кого Россия возвращает в рамках обменов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал государственного проекта Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными "Хочу жить" .

В сообщении говорится, что лагерь "Центр-5" отвечает всем требованиям международного гуманитарного права: предусмотрены отдельные спальные места, трехразовое горячее питание, душевые с горячей водой и доступ к медицинской помощи.

Особенностью "Центр-5" является наличие условий для содержания раненых военнопленных, в том числе ампутантов, лежачих пациентов и имеющих различные заболевания. В проекте "Хочу жить" объясняют, что российская сторона отказывается возвращать именно таких инвалидов и больных военнопленных.

В то же время Украина придерживается всех своих обязательств согласно Женевским конвенциям и предоставляет максимальную открытость в вопросах обращения с военнопленными. Международные наблюдатели и СМИ могут посещать лагерь "Центр-5" и другие места содержания российских военнопленных.

Украина продолжает требовать от России аналогичного отношения к украинским пленным и исполнению взятых обязательств. Среди основных требований: допуск представителей МККК к украинским военнопленным в РФ, прекращение содержания пленных в колониях и подвалах, остановка пыток и вербовка, а также обеспечение возможности получать письма и посылки.