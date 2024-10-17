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В Украине появился новый лагерь для военнопленных россиян: чем обеспечивают (видео)

Украина, Киев, Четверг 17 октября 2024 16:47
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В Украине появился новый лагерь для военнопленных россиян: чем обеспечивают (видео) Фото: Российский военнопленный в Украине (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Украине открыли новый лагерь для российских военнопленных "Центр-5". Это стало необходимым из-за того, что количество российских военных, ежемесячно сдающихся в плен ВСУ, значительно превышает количество тех, кого Россия возвращает в рамках обменов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал государственного проекта Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными "Хочу жить".

В сообщении говорится, что лагерь "Центр-5" отвечает всем требованиям международного гуманитарного права: предусмотрены отдельные спальные места, трехразовое горячее питание, душевые с горячей водой и доступ к медицинской помощи.

Особенностью "Центр-5" является наличие условий для содержания раненых военнопленных, в том числе ампутантов, лежачих пациентов и имеющих различные заболевания. В проекте "Хочу жить" объясняют, что российская сторона отказывается возвращать именно таких инвалидов и больных военнопленных.

В то же время Украина придерживается всех своих обязательств согласно Женевским конвенциям и предоставляет максимальную открытость в вопросах обращения с военнопленными. Международные наблюдатели и СМИ могут посещать лагерь "Центр-5" и другие места содержания российских военнопленных.

Украина продолжает требовать от России аналогичного отношения к украинским пленным и исполнению взятых обязательств. Среди основных требований: допуск представителей МККК к украинским военнопленным в РФ, прекращение содержания пленных в колониях и подвалах, остановка пыток и вербовка, а также обеспечение возможности получать письма и посылки.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что российские военнопленные при обмене поделились информацией об условиях своего содержания в Украине. Представители Офиса омбудсмана запечатлели на видео их показания, в которых россияне рассказывают, что их хорошо кормили, оказывали медицинскую помощь, и к ним относились согласно нормам международного гуманитарного права.

Также мы писали, что около 80% всех казней украинских военных, совершенных российскими военными, произошло именно в 2024 году. Начальник Департамента противодействия преступлениям в условиях вооруженного конфликта Офиса генерального прокурора Юрий Белоусов отметил, что в настоящее время подтверждена гибель 93 украинских бойцов, казненных на поле боя. Белоусов добавил, что с ноября 2023 года наблюдается значительное ухудшение отношения российских военных к украинским пленным, что подтверждается случаями казней в разных местах несвободы, в частности, в Оленовке.

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