У Украины появится собственное производство Patriot, но у РФ есть время для ударов, - ISW

Пока Украина ожидает запуска собственного производства ракет-перехватчиков Patriot, у России появляется время нанести максимальный ущерб. Враг способен выпускать десятки баллистических ракет ежемесячно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет аналитиков Института изучения войны (ISW).
Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что Соединенные Штаты предоставит Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot. По его словам, производство может начаться уже через два-три месяца.
Пока непонятно, о каком именно типе перехватчиков идет речь - более мощные PAC-3 или более простые PAC-2. Трамп также отметил, что американскому производителю о решении по Украине еще не сообщили.
Скорость запуска производства будет зависеть от нескольких факторов :
Украинские войска неплохо перехватывают крылатые ракеты и беспилотники. А вот с баллистическими ракетами ситуация значительно хуже из-за нехватки ракет-перехватчиков.
Во время двух последних массированных ударов России, в ночь с 1 на 2 июля и с 5 на 6 июля, украинская ПВО не перехватила ни одну баллистическую ракету.
Пока Украина не запустила собственное производство перехватчиков, у России остается окно возможностей. Враг может усилить удары баллистическими ракетами по Украине, чтобы нанести максимальный ущерб еще до того, как страна сможет более надежно защитить свое небо.
Напомним, из-за дефицита боеприпасов системы Patriot пришлось перевести с автоматического на ручной режим работы.
Теперь операторы сами решают, какую цель сбивать, чтобы не тратить дефицитные ракеты на дешевые дроны.
Впрочем, Трамп заявил, что США позволят Украине делать Patriot. Он сказал, что это технологически тяжело, но Украина справится.