У Украины появится собственное производство Patriot, но у РФ есть время для ударов, - ISW

Лицензия на производство Patriot

Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что Соединенные Штаты предоставит Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot. По его словам, производство может начаться уже через два-три месяца.

Пока непонятно, о каком именно типе перехватчиков идет речь - более мощные PAC-3 или более простые PAC-2. Трамп также отметил, что американскому производителю о решении по Украине еще не сообщили.

Скорость запуска производства будет зависеть от нескольких факторов :

наличия базовых компонентов, входящих в состав ракеты-перехватчика;

масштабирование всей цепи поставок, производящей эти детали.

Украинские войска неплохо перехватывают крылатые ракеты и беспилотники. А вот с баллистическими ракетами ситуация значительно хуже из-за нехватки ракет-перехватчиков.

Во время двух последних массированных ударов России, в ночь с 1 на 2 июля и с 5 на 6 июля, украинская ПВО не перехватила ни одну баллистическую ракету.

Пока Украина не запустила собственное производство перехватчиков, у России остается окно возможностей. Враг может усилить удары баллистическими ракетами по Украине, чтобы нанести максимальный ущерб еще до того, как страна сможет более надежно защитить свое небо.