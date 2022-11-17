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В Украине появится реестр убытков от российской агрессии, - Минюст

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Четверг 17 ноября 2022 01:30
В Украине появится реестр убытков от российской агрессии, - Минюст Фото: Заместитель министра юстиции Ирина Мудрая (minjust.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

Минюст Украины в 2023 году должен финализировать международный договор о репарациях и создать реестр убытков, нанесенных российской агрессией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра юстиции Ирины Мудрой в интервью Forbes.

"Международный договор - ключевой документ, стандартизирующий процесс передачи репараций РФ", - отметила чиновница.

Мудрая указала, что в договоре будут прописаны критерии заявителей на компенсацию (отдельно для граждан, бизнеса, муниципалитетов) и прозрачный механизм выплат.

По ее словам, ожидается, что к инициативе присоединятся все страны G7, ведь именно в них сосредоточено самое большое количество замороженных российских активов.

"После подписания договора - его должны ратифицировать все страны участники. Для этого придется вносить изменения в законодательство. Пока такой шаг уже сделала Канада, законодательные инициативы есть в конгрессе США. Отдельную директиву готовит ЕС", - подчеркнула замминистра.

Что известно о реестре убытков

Чиновница рассказала, что реестр будет содержать информацию о нанесенных российской агрессией убытках, а именно вреде:

  • украинским гражданам;
  • бизнесу;
  • инфраструктуре страны;
  • экологии;
  • муниципалитетам;
  • государству в целом.

Собирать данные уже начали на базе портала "Дия". Минюст ведет переговоры с Минцифрой для того, чтобы информацию можно было передать в международный реестр после его создания.

"Мы советуем гражданам, бизнесу и муниципалитетам собрать как можно больше доказательной базы, фиксировать и документировать разрушения. Именно на основе этих данных будет выплачиваться компенсация", - добавила Мудра.

Напомним, 14 ноября Генеральная ассамблея ООН поддержала проект резолюции, которым предлагается ввести механизм компенсации ущерба Украине в результате агрессии России.

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