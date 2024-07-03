В Украине появится офис Всемирной продовольственной программы ООН, - Кабмин

Напомним, согласно отчету МВФ, энергетический сектор Украины с начала полномасштабной войны понес более 56 млрд долларов убытков.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Украина получила от Европейского союза около 5,8 тысяч солнечных панелей для установки на больницах.

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