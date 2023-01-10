ua ru
Вт, 10 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Восстановление Украины: правительство определило четыре ключевых источника финансирования

Новина українською →
Украина, Вторник 10 января 2023 17:20
Восстановление Украины: правительство определило четыре ключевых источника финансирования Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

2023 год станет годом не только украинской победы, но и большого восстановления поврежденного и разрушенного. Правительство уже определило четыре ключевых источника финансирования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Кабинете министров.

"Масштабы этих разрушений колоссальны. Речь идет о сотнях миллиардов долларов потерь. Соответственно, программа восстановления Украины станет крупнейшим проектом восстановления со времен Второй мировой войны", - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что правительство уже определило четыре ключевых источника финансирования:

  1. Конфискованы российские средства. Правительство уже направило 17 млрд гривен конфискованных средств российских банков в бюджетный Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии. Процесс конфискации российских активов в Украине продолжается. Правительство также работает над тем, чтобы оно началось и в странах-союзниках.
  2. Денежные средства из государственного бюджета. В этом году 35,5 млрд гривен также пойдут в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии за счет уплаты НБУ части своей прибыли.
  3. Средства интернациональных партнеров. Уже есть первые шаги в этом направлении. США приняли решение о выделении на восстановление Украины 1,4 млрд. долларов или более 56 млрд. гривен. В ближайшее время ожидаем поступление этих средств.
  4. Средства доноров со всего мира, собранные на платформе United24, создание которой инициировал президент Украины Владимир Зеленский. Уже отобраны первые проекты и соответствующие средства. Сотни семей смогут вернуться в собственные дома и нормальную жизнь.

"По состоянию на сегодняшний день общая сумма на восстановление из уже понятных нам источников составляет около 110 млрд гривен. Всего же в этом году рассчитываем получить 17 млрд долларов или 680 млрд гривен на первоочередное восстановление поврежденного и разрушенного имущества", - подчеркнул премьер-министр.

Также Шмыгаль поблагодарил всех партнеров и тысяч людей из разных стран мира, которые помогают Украине начать этот процесс восстановления.

"Не сомневаюсь, что благодаря поддержке наших друзей мы все отстроим и сделаем все еще лучше, чем было", - отметил он.

Напомним, по словам президента Украины Владимира Зеленского, для послевоенного восстановления Украины требуется более 1 трлн долларов, поэтому в процесс будут вовлечены страны-партнеры, которые смогут взять определенные города и области под шефство.

Также ранее мы писали, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предложил новую форму помощи Украине - с привлечением городов-побратимов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Денис Шмыгаль Война России против Украины
NEWS
Украинские военные подбили катер оккупантов под Херсоном: первые подробности
Украинские военные подбили катер оккупантов под Херсоном: первые подробности
DAILY
Хватит ли Украине денег? За счет чего страна будет жить и кто ей поможет в 2023 году
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Хватит ли Украине денег? За счет чего страна будет жить и кто ей поможет в 2023 году