В Украину идет ненастье: где 23 сентября прогнозируют сильные грозы и штормовой ветер
В среду, 23 сентября, циклон Черного моря принесет на Левобережье Украины сильные дожди, грозы и сильный ветер. В некоторых областях объявили желтый уровень опасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометцентр в Facebook.
Где ожидается ненастье
Сложные погодные условия прогнозируют в восточных и юго-восточных регионах.
Дождь и грозы ожидаются в:
- Запорожской области;
- Днепропетровской области;
- Донецкая область;
- Луганская область;
- Харьковской области;
- Крым.
Днем сильные осадки также возможны в Полтавской, Сумской и Черниговской областях.
На Левобережье порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.
Поэтому в Украине объявили И уровень опасности - желтый.
Какая будет температура
В целом, в Украине будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди.
Фото: какой будет погода в Украине сегодня, 23 сентября (инфографика РБК-Украина)
Днем температура воздуха будет составлять: 13-18 градусов тепла в большинстве областей; 7-12 градусов тепла в Карпатах.
На Правобережье ветер будет северо-западным, 5-10 м/с. На Левобережье он будет юго-восточным, 7-12 м/с, с порывами до 15-20 м/с.
Напомним, в высокогорье Карпат выпал первый снег.
22 сентября на горе Поп Иван температура опустилась до -1 градуса, а местами образовался тонкий слой снега.
Ранее специалисты также объясняли продолжительное снижение уровня грунтовых вод в Украине. Среди причин называли изменения в режиме осадков, высокие температуры и длительные периоды без дождя.