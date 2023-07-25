В Украине уже восстановили 60% электросетей, поврежденных россиянами

"Следующий приоритет быстрого восстановления - это энергетика. Продолжаем кампанию по ее восстановлению. С начала года отремонтировали 14,5 тыс. км воздушных линий, ряд подстанций и электрооборудования. Обеспечиваем усиленную защиту для энергообъектов", - сообщил он.

По его словам, национальная компания "Укрэнерго" выполнила около 60% запланированных работ по обновлению сетей.

"Двигаемся четко в пределах графиков. В итоге планируем добавить в энергосистему 1,7 ГВт мощности. Такую задачу поставил перед Министерством энергетики", - отметил Шмыгаль.

Дефицит электроэнергии

Напомним, Кабинет министров повысил тариф на электроэнергию для населения с 1 июня с 1,68 грн/кВт-ч до 2,64 грн/кВт-ч.

Министр энергетики Герман Галущенко отметил, что решение о повышении тарифов для населения было "трудным". По его словам, в правительстве исходили из того, что без повышения тарифов невозможно восстановиться максимально до следующей зимы и провести масштабную ремонтную кампанию и поддержать генерацию.

Отметим, по прогнозу НБУ, существенных дефицитов электроэнергии в дальнейшем не ожидается, за исключением локальных и ситуативных дефицитов во втором полугодии 2023 года.