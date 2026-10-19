В Украине уже работают семь дронов-перехватчиков реактивных "Шахедов": детали

"Еще летом 2025 года, после того как дроны-перехватчики смогли закрыть небо от обычных "Шахедов", мы начали анализировать, куда направить наши усилия. Именно тогда началось финансирование команд, занимавшихся решениями против реактивных дронов. Речь не только о скоростных перехватчиках", - заявил он.

По его словам, сегодня к созданию высокоскоростных дронов против реактивных "Гераней" привлечены 22 команды разработчиков. Из них двенадцать получили государственное финансирование от Brave1.

"Это проекты дронов с миниатюрными турбореактивными двигателями, а также электрические модели с пропеллерами. Еще одним перспективным направлением являются дроны с импеллерным двигателем, который конструктивно напоминает турбодвигатель, но приводится в действие от электробатареи", - пояснил он.

Он также отметил, что правительство уже законтрактовало новые перехватчики в количествах, "давно переваливших за тысячу". Однако их производство еще находится на этапе масштабирования.

"Мы обязательно догоним выпуск российских дронов. Но это не произойдет мгновенно. Мы можем вспомнить период применения обычных "Шахедов", тогда масштабирование перехватчиков заняло полгода. Сейчас мы делаем все для ускорения процессов, но этого не произойдет через дни или недели", - добавил глава Brave1.