В Украине запускают необычную банковскую карту: для чего она нужна

В Украине запускают необычную карточку, которую можно получить в нескольких банках. На эту карточку будут начисляться различные выплаты от государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера, министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова в Telegram.

По его словам, "Дія.Картка" должна стать удобным инструментом для получения государственных выплат. Ее создали в сотрудничестве с банками, чтобы упростить процедуру и заменить несколько карточек одним универсальным продуктом.

"Дія.Картка" позволит жителям нашей страны избежать необходимости каждый раз оформлять новые карты для получения помощи или других государственных выплат. Уже сейчас доступна первая услуга на "Дія.Карте" - "єКнига". В будущем планируется перевод всех выплат "єПідтримки", включая программы 2021-2023 годов. Кроме того, уже в этом месяце запустят еще одну социальную выплату.

Первыми банками, которые присоединились к программе, стали:

ПриватБанк

А-Банк

Аккордбанк

Глобус Банк

monobank

Вскоре список расширится - к подключению готовятся Банк Кредит Днепр, Sense и Bank 3/4.

На "Дія.Карте" постепенно будет появляться больше государственных программ с "крашеными" средствами, которые будут использоваться для целевых выплат. Цель - сделать услуги доступными для всех жителей нашей страны