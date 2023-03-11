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Украина ввела санкции против ряда российских букмекерских контор. Зеленский подписал указ

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

В Украине введены санкции против ряда российских букмекерских компаний и лотерей сроком на 50 лет. В список попали 287 юридических и 120 физических лиц. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Зеленский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу президента Украины.

Указ №145/2023 о решении СНБО от 10 марта 2023 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)" вступает в действие с даты публикации.

Зеленский также возложил на секретаря СНБО Алексея Данилова контроль за исполнением указа о санкциях.

Ограничительные меры коснулись "Спортлото", "Первую международную букмекерскую компанию", "Бет.Ру", "КредитCервис", "Спортбет", "Бетсити", "Матчбет", "Букмекерскую контору "Пари", "Марафон", "БК "Олимп" и других.

Компаниям, попавшим в список, будут заблокированы активы, запретят торговые операции, в том числе вывод капитала из Украины, аннулируют или остановят лицензии.

В санкционном списке также значатся бизнесмены-иностранцы из РФ, Великобритании, Кипра, Турции, Нидерландов, Польши, Армении.

Тут - полный перечень имен граждан и названий компаний.

Срок действия данных ограничительных мер составляет 50 лет.

Напомним, что 19 февраля Украина ввела санкции против Московской биржи и российских банкиров.

Добавим также, что 26 февраля наша страна ввела санкции против причастных к российской ЧВК "Вагнера", а также юридических лиц, обеспечивающих функционирование боевиков.

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Владимир ЗеленскийСНБОРоссийская Федерация