Украина ввела санкции против ряда российских букмекерских контор. Зеленский подписал указ

В Украине введены санкции против ряда российских букмекерских компаний и лотерей сроком на 50 лет. В список попали 287 юридических и 120 физических лиц. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Зеленский.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу президента Украины.
Указ №145/2023 о решении СНБО от 10 марта 2023 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)" вступает в действие с даты публикации.
Зеленский также возложил на секретаря СНБО Алексея Данилова контроль за исполнением указа о санкциях.
Ограничительные меры коснулись "Спортлото", "Первую международную букмекерскую компанию", "Бет.Ру", "КредитCервис", "Спортбет", "Бетсити", "Матчбет", "Букмекерскую контору "Пари", "Марафон", "БК "Олимп" и других.
Компаниям, попавшим в список, будут заблокированы активы, запретят торговые операции, в том числе вывод капитала из Украины, аннулируют или остановят лицензии.
В санкционном списке также значатся бизнесмены-иностранцы из РФ, Великобритании, Кипра, Турции, Нидерландов, Польши, Армении.
Тут - полный перечень имен граждан и названий компаний.
Срок действия данных ограничительных мер составляет 50 лет.
Напомним, что 19 февраля Украина ввела санкции против Московской биржи и российских банкиров.
Добавим также, что 26 февраля наша страна ввела санкции против причастных к российской ЧВК "Вагнера", а также юридических лиц, обеспечивающих функционирование боевиков.
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