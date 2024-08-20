В Украине ввели минимальные цены на зерно для борьбы с "черным" экспортом

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука в Telegram .

По его данным, определение уровня минимально допустимых экспортных цен на отдельные виды товаров осуществляется Минагрополитики с учетом условий поставок в соответствии с Международными правилами толкования коммерческих терминов Инкотермс.

"Минимально допустимые экспортные цены на отдельные виды товаров с учетом условий поставок определяются в долларах США за 1 килограмм", – сообщил представитель правительства.

Закон о борьбе с "черным" экспортом

В мае Верховная рада приняла два закона о борьбе с "черным" экспортом зерна и невозвратом валютной выручки.

Закон об изменениях в Налоговый кодекс предоставляет право Кабмину вводить режим экспортного обеспечения по отдельным видам аграрной продукции. В таком случае устанавливается запрет на экспорт таких товаров компаниями, не являющимися плательщиками НДС.

Также будет запрещаться экспорт таких товаров по ценам ниже минимально допустимых экспортных цен, которые будет определять Минагрополитики. Изменения в Таможенный кодекс предполагают, что фактурная стоимость определенной аграрной продукции не может быть ниже минимальной допустимой экспортной цены.

Новый механизм экспортных цен будет применяться к экспорту пшеницы, кукурузы, растительного масла, сои, рапса и некоторых других сельскохозяйственных товаров, которые остаются наибольшим источником внешних доходов Украины.

Меры необходимы для борьбы с закупкой зерна за наличные деньги и последующего экспорта по искусственно заниженным ценам с целью уклонения от уплаты налогов.