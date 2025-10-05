В Украине ввели экстренные отключения света? В Минэнерго предупредили о новой волне фейков

В Министерстве энергетики Украины предупреждают, что эти сообщения являются фейковыми.

"Для придания правдоподобности, такие фейки часто сопровождаются сфабрикованными графиками отключений для разных городов и использованием логотипа Минэнерго", - отметили в ведомстве.

Там отметили, что сообщения с призывами подписаться на неизвестные Telegram-каналы для получения деталей являются признаком обмана и могут быть частью российской информационно-психологической операции. Мошенники пытаются увеличить аудиторию своих каналов, распространяя ложную информацию.

В Минэнерго подчеркнули, что актуальные графики возможных отключений электроэнергии публикуются исключительно на официальных ресурсах местных облэнерго. Граждан призвали доверять только проверенным источникам и проверять информацию на страницах НЭК "Укрэнерго", Минэнерго и облэнерго в своем регионе.