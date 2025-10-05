RU

Общество Образование Деньги Изменения

В Украине ввели экстренные отключения света? В Минэнерго предупредили о новой волне фейков

Иллюстративное фото: в Минэнерго предупредили о новой волне фейков (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В соцсетях, в частности в Telegram-каналах, массово распространяется ложная информация о якобы введении экстренных отключений электроэнергии в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэнерго.

В Министерстве энергетики Украины предупреждают, что эти сообщения являются фейковыми.

"Для придания правдоподобности, такие фейки часто сопровождаются сфабрикованными графиками отключений для разных городов и использованием логотипа Минэнерго", - отметили в ведомстве.

Там отметили, что сообщения с призывами подписаться на неизвестные Telegram-каналы для получения деталей являются признаком обмана и могут быть частью российской информационно-психологической операции. Мошенники пытаются увеличить аудиторию своих каналов, распространяя ложную информацию.

В Минэнерго подчеркнули, что актуальные графики возможных отключений электроэнергии публикуются исключительно на официальных ресурсах местных облэнерго. Граждан призвали доверять только проверенным источникам и проверять информацию на страницах НЭК "Укрэнерго", Минэнерго и облэнерго в своем регионе.

 

Напомним, вчера мы писали о том, что в сети распространялась информация о якобы графиках отключения света в Сумской области. Однако на самом деле такие сообщения являются фейком

