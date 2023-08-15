В Украине в третий раз за сутки объявили масштабную воздушную тревогу. Зафиксирован взлет МиГ-31К
В Украине вечером вторника, 15 августа, объявлен сигнал воздушной тревоги. Воздушные силы предупреждают о взлете российского истребителя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
Сигнал воздушной тревоги был объявлен в Киеве и по всей Украине в 20.22. Стоит отметить – это уже третья масштабная тревога в сутки.
Как сообщают Воздушные силы, тревога была объявлена из-за взлета российского истребителя - МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.
"Зафиксирован взлет враждебных МиГ-31 с аэродрома Саваслейка в Нижегородской области РФ", - говорится в сообщении.
Граждан просят не игнорировать сигнал и последовать в укрытие.
Где объявлена тревога
По состоянию на 20:25 карта воздушных тревог выглядит следующим образом:
Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)
Обстрел Украины 15 августа
Этой ночью российские войска запустили по Украине 28 крылатых ракет. Силам ПВО удалось сбить 16 целей. Во удары попали Львов и Днепр, Луцк и Хмельницкий, Запорожье и Смела.
В частности, во Львове зафиксировано попадание в жилые дома и территорию детского сада.
В Луцке есть попадание по одному из промышленных предприятий, в результате чего погибли три человека.
В Днепре также есть "прилет" по промышленному предприятию, в результате чего ранения получили два человека.
А в Смеле одна российская ракета поразила территорию частного предприятия, а вторая – территорию медучреждения.
Больше о ночной ракетной атаке читайте в материале РБК-Украина.
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