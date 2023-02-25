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Киевлянам объяснили, как с помощью "Дії" поскорее забрать авто со штрафплощадки

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Киев, Суббота 25 февраля 2023 14:30
Киевлянам объяснили, как с помощью "Дії" поскорее забрать авто со штрафплощадки Фото: киевлянам объяснили, как с помощью "Дії" быстрее забрать авто со штрафплощадки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Киевляне могут забрать эвакуированный автомобиль с помощью "Дії". Это значительно упростило процедуру возвращения транспорта со штрафплощадок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу "Дії" в Telegram.

Для того чтобы забрать эвакуированное авто необходимо, чтобы в приложении "Дія" были подтянуты техпаспорт и водительское водительское удостоверение. Затем необходимо синхронизировать приложение "Дія" и "Киев цифровой".

Это позволит автоматически проверить документы и быстрее получить авто. Если же забирать машину без "Дії", то это займет чуть больше времени.

"После эвакуации авто вам поступит push-уведомление, откройте его и кликните "Получить автомобиль". Добавьте водительские документы через "Дію" и укажите дату, когда заберете авто. Заплатите штраф и получите QR-код для возврата авто", - говорится в сообщении .

Ранее РБК-Украина сообщало, что жителям Киева упростили возвращение автомобиля после эвакуации. Его можно будет забирать с помощью "Дії".

Напомним, ранее стало известно, что в полиции назвали основания для эвакуации автомобиля.

Также мы писали, что комитет Совета поддержал растаможку автомобилей с помощью "Дії".

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