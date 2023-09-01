В Украине установили требования к местам временного проживания переселенцев

В частности, предусмотрено разделение помещений на места общего пользования и с оборудованными койко-местами. Устанавливаются требования к температурному режиму, минимальной площади для одного койко-места, оборудования кухнями, душевыми/туалетными комнатами, стиральными машинами и другим.

Органы исполнительной власти обязаны в шестимесячный срок привести условия мест временного проживания в соответствие с утвержденными стандартами.

Кроме того, решением правительства поручено военным администрациям провести мониторинг состояния и обустройства мест временного проживания. А также утвердить перечень таких мест на территории соответствующей области. В дальнейшем такой мониторинг будет производиться один раз в 6 месяцев.

Помощь ВПО

Напомним, в бюджете крупнейшей из социальных пособий, запланированных в 2023 году, является помощь внутренне перемещенным лицам - 57,6 млрд гривен. Ожидается, что 1,9 млн ВПЛ получат помощь в 2023 году. Средний размер будет составлять 2500 гривен.

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", 85% украинцев имеют теплое отношение к внутренне перемещенным лицам, еще 10% - имеют нейтральное, холодное отношение имеют лишь 5%.