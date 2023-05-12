В Украине впервые вынесли приговор митрополиту Московского патриархата

Суд в Кропивницком впервые в Украине вынес приговор высокопоставленному священнослужителю УПЦ МП. Митрополит Иосаф и секретарь Кировоградской епархии признали свою вину.

Они осуждены по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 161 УКУ. Суд назначил им 3 года за решеткой с испытательным сроком 2 года, а также на год запретил занимать руководящие должности в церквях.

По данным СБУ, митрополит и его секретарь восхваляли оккупацию части территорий Украины и "раздували" межрелигиозную рознь. Епископ входил в ближайшее окружение московского патриарха Кирилла и координировал с ним подрывную деятельность против Украины.

Митрополит поддерживал связь с главой РПЦ и выполнял его поручение. Указания из Москвы поступали в виде письменных циркуляров, а также в ходе личных встреч на территории РФ.

В церквях Кировоградской епархии раздавали пропагандистскую литературу, печатаемую в России. Пропагандисты подвергали сомнению украинскую государственность и восхваляли кремлевский режим.

Во время обысков в епархии обнаружили пророссийские материалы и переписку митрополита с московскими "кураторами".

Фото: митрополиту УПЦ МП Иосафу вынесли приговор (t.me/SBUkr)

Напомним, в начале апреля СБУ объявила подозрение митрополиту УПЦ МП Павлу в разжигании межрелигиозной розни (с. 161 УКУ) и оправдании вооруженной агрессии РФ (ст. 436-2 УКУ).

Суд избрал митрополиту меру пресечения в виде домашнего ареста и обязал бывшего наместника Киево-Печерской Лавры носить электронный браслет.

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