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В ОП заявили, что для Украины война - это борьба за независимость и выживание

Пятница 22 ноября 2024 10:58
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В ОП заявили, что для Украины война - это борьба за независимость и выживание Фото: Дарья Заривна (t.me/dashazarivna/1630)
Автор: Александр Мороз

Для Украины война - это борьба за независимость и выживание. В то же время ее влияние значительно выходит за пределы наших границ.

Об этом заявила советник по коммуникациям руководителя Офиса Президента Украины Дария Заривна, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление на Второй международной конференции Crimea Global. Understanding Ukraine через South.

Конференция была посвящена углублению диалога между Украиной и странами Африки, Азии и Латинской Америки.

"В течение всего лишь одного поколения Восточная Европа потеряла свою независимость из-за советской оккупации и последующего доминирования СССР. В то же время десятки стран за пределами Запада обрели независимость", - отметила Заривна.

Она также добавила, что это дало им уникальную возможность оставаться в стороне от европейских и евроатлантических проблем и ссор. Украина полностью уважает право этих стран на нейтралитет, осознавая, каким трудным и длительным был их путь. Но вторжение России в Украину - это совсем другое. Это не конфликт между Россией и Западом. Это не прокси-война.

"Для России – это колониальная война. Для нас - это борьба за независимость и выживание. В то же время, ее влияние значительно выходит за пределы наших границ: ядерная безопасность, продовольственная безопасность, глобальная логистика, экологическая катастрофа. Если хотя бы одна попытка реколонизации увенчается успехом, это поставит под угрозу суверенитет десятков государств по всему миру. Этот ключевой факт отсутствует во всех иностранных мирных планах, которые мы до сих пор видели", - добавила она.

По ее словам, Формула мира президента Зеленского разработана для того, чтобы предотвратить превращение войны в доминирующий инструмент международной политики в XXI веке.

"Сила этой Формулы заключается в коллективных действиях. Она дает каждому государству доброй воли возможность проявить лидерство. Для стран, не принадлежащих к Западу, это шанс стать пионерами по внедрению глобальных реформ", - подчеркнула Заривна.

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