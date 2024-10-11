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В мире сокращается популяция диких животных. Почему ученые бьют тревогу

Пятница 11 октября 2024 12:50
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В мире сокращается популяция диких животных. Почему ученые бьют тревогу Фото: В мире сокращается популяция диких животных (Getty Images)
Автор: Катерина Творожникова

Популяция животных в мире за последние 50 лет сократилась в среднем на 73%. При этом в некоторых регионах среднее сокращение численности достигает 95%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Как сообщается, самое резкое снижение численности диких животных фиксируют в Латинской Америке и Карибском регионе - на 95%. На втором месте Африка (76%) и Азиатско-Тихоокеанский регион (60%), в Европе и Северной Америке меньше падения на 35% и 39%, соответственно, с 1970 года.

Ученые предупреждают, что сокращение популяции может ускориться в будущем, поскольку ускоряется глобальное потепление, и это может иметь катастрофические последствия для природы и человечества.

"Мы опасно близки к переломным моментам для потери природы и изменения климата. Но мы знаем, что природа может восстановиться, имея возможность, и что мы все еще имеем шанс действовать", - отметил генеральный директор Лондонского зоологического общества Мэтью Гулд.

Международный союз охраны природы, оценивший здоровье более 160 000 видов растений и животных, обнаружил, что почти треть находится под угрозой исчезновения. Из них 41 % земноводных, 26 % млекопитающих и 34 % хвойных деревьев находятся под угрозой исчезновения.

Ранее мы сообщали, что глобальное потепление влияет на ускорение темпов высыхания рек во всем мире.

Однако существуют инновационные способы, которые могут помочь бороться с изменением климата.

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Глобальное потепление Животные
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