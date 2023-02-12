Украина сегодня абсолютно независима от российского ядерного топлива, - министр энергетики

Сегодня Украина полностью независима от России в сфере ядерного топлива - не закупает ТВЭЛы и не вывозит отработанные ядерные компоненты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий министра энергетики Украины Германа Галущенко в эфире телемарафона "Єдині новини".

Как заявил министр, если подытожить, то Украина на сегодня "отрезала эту пуповину", то есть полностью независима от российского ядерного топлива.

"Мы еще до большой агрессии России начали диверсифицировать поставки ядерного топлива для нашей атомной генерации. Соответственно на момент, когда произошло большое нападение, половину всего топлива мы получали от России, половину от компании Westinghouse США. То есть по факту мы уже диверсифицировали поставки топлива. Соответственно, когда началась большая агрессия, мы сразу разорвали все соглашения с Россией и спокойно видим, как мы можем обеспечить себя топливом без топлива ТВЭЛ. Это первый трек", - отметил Галущенко.

В то же время, министр назвал второй трек - это то, что Украина ранее вывозила отработанное ядерное топливо в Россию на переработку, но еще до полномасштабного вторжения остановила этот контракт.

"Мы сообщили россиянам, что мы больше не будем вывозить к ним топливо. Потому что мы достроили в Украине хранилище отработанного топлива, оно введено в эксплуатацию. И это нам так же позволяет избежать зависимости", - добавил он.

Кроме того, министр подчеркнул, что очень знаковым является ответ Украины на ракетный террор.

"Они пытаются нас уничтожить, а украинцы добавляют генерации, и это наш ответ тем террористам, которые сознательно пытаются уничтожить энергогенерацию в Украине в целом, и атомную в частности", - сказал Галущенко.

Он отметил, что ни одна страна мира до сих пор не сталкивалась с теми разрушениями и проблемами, которые имеет Украина в энергосистеме, но министр надеется, что миссии МАГАТЭ, которые присутствуют на всех АЭС, находящихся на подконтрольных Украине территориях, фиксируют абсолютно все, и Россия ответит за любые разрушения.

"Мы ожидаем, что наконец-то санкции в отношении атомной отрасли России будут применены и они будут эффективными. Однако уже сейчас 1220 мегаватт мощности, которые нарастила украинская энергогенерация, позволяет с сегодняшнего дня не выключать свет в некоторых регионах. Но все равно мы просим потребителей относиться к энергопотреблению с ответственностью", - подытожил министр энергетики.