В Украине вынесли приговоры двум оккупантам, они признались в фосфорных атаках РФ

Первый боевик был с "опытом"

По данным следствия, один из осужденных воевал против Украины еще с 2014 года. Тогда он, житель Луганской области, присоединился к террористическим группировкам российского боевика Козицына и обстреливал позиции АТО в районе Светлодарской дуги.

После начала полномасштабного вторжения РФ он вступил в 85-ю отдельную мотострелковую бригаду вооруженных сил России.

Находясь в рядах захватчиков, участвовал в боях в районе Бахмута, в частности для сдерживания украинского контрнаступления вблизи поселка Клещиевка.

Второй оккупант начал воевать в прошлом году

"Еще одним осужденным является житель Луганской области, который в феврале 2022 года "мобилизовался" в 6-й мотострелковый "казачий" полк 2-го армейского корпуса страны-агрессора", - пишет СБУ.

После зачисления к оккупантам их приспешник прошел на полигоне тактическую и огневую подготовку для ведения штурмовых действий в условиях городской инфраструктуры.

Впоследствии злоумышленника "откомандировали" на Бахмутское направление, где он обстреливал боевые позиции украинских войск недалеко от поселка Курдюмовка.

Суд отправил боевиков в тюрьму

Украинские защитники взяли обоих боевиков в плен во время контрнаступательных операций ВСУ под Бахмутом. Во время досудебного расследования задержанные дали показания о военных преступлениях россиян на востоке Украины.

"Среди них - использование запрещенных фосфорных бомб против гражданской инфраструктуры города Попасная Луганской области и ограбление Мироновской ТЭС и частных домов в Донецкой области", - сообщили в СБУ.

Учитывая сотрудничество со следствием, суд назначил одному злоумышленнику 10 лет тюрьмы, другой - проведет за решеткой 15 лет.

Использование фосфорных бомб в Украине

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак в октябре сообщал, что российские оккупанты используют фосфор при ведении наступательных действий в районе Авдеевки Донецкой области.

Также в феврале этого года украинские военные зафиксировали факты применения россиянами запрещенных зажигательных и фосфорных снарядов в Херсонской области.